GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

L'Inter ha chiuso per Djed Spence dal Tottenham: affare fatto per i nerazzurri che hanno trovato il sostituto di Dumfries.

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Il laterale inglese diventerà quindi un nuovo giocatore dell'Inter dopo le visite mediche di rito. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Spence è atteso già domani a Milano.

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"L'Inter ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Djed Spence. L'inglese è atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Trattativa conclusa. 30M di parte fissa e circa 2 di bonus", scrive Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, su Twitter.