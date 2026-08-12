L'Inter ha trovato l'accordo con il Tottenham per Djed Spence: un'operazione da oltre 30 mln di euro. Ecco quando l'inglese sarà a Milano
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
L'Inter ha chiuso per Djed Spence dal Tottenham: affare fatto per i nerazzurri che hanno trovato il sostituto di Dumfries.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il laterale inglese diventerà quindi un nuovo giocatore dell'Inter dopo le visite mediche di rito. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Spence è atteso già domani a Milano.
"L'Inter ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Djed Spence. L'inglese è atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Trattativa conclusa. 30M di parte fissa e circa 2 di bonus", scrive Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, su Twitter.
L'Inter ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Djed Spence. L'inglese è atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Trattativa conclusa. 30M di parte fissa e circa 2 di bonus.@sportmediaset https://t.co/cDEOAB98qN— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 12, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA