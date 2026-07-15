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Dopo aver disputato 31 partite di Premier League con il Tottenham nella scorsa stagione, Djed Spence ha aumentato ulteriormente il proprio valore anche con la nazionale inglese durante il Mondiale di quest'estate, giocando sia da terzino destro che da terzino sinistro. È stato particolarmente incisivo entrando dalla panchina sulla fascia sinistra nei quarti di finale contro la Norvegia, arrivando persino a conquistare un calcio di rigore, poi annullato dal VAR.

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Grazie alle sue prestazioni estive, Spence ha attirato l'interesse dell'Inter, che, secondo quanto raccolto da TEAMtalk, ha già avviato dei colloqui con i suoi rappresentanti. Questo scenario arriva dopo che al difensore è stato comunicato di non rientrare nei piani a lungo termine di Roberto De Zerbi.

Di conseguenza, la prospettiva di trasferirsi all'Inter è considerata molto interessante da Spence. Tuttavia, altri club stanno cercando di anticipare la società nerazzurra: Everton, Newcastle e persino il Liverpool stanno infatti monitorando con attenzione l'evolversi della situazione, con l'obiettivo di trattenerlo in Inghilterra. L'Inter, dal canto suo, ha già compiuto passi concreti aprendo i colloqui per il trasferimento ed è determinata a portare il difensore del Tottenham a Milano.