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L'Inter sembra essere interessata sia al laterali inglese Spence che al difensore argentino Romero, entrambi in forza agli Spurs. Ma le richieste sono altissime.

"L’Inter, che da ieri è in ritiro in Germania, ancora non ha rotto gli indugi per trovare il sostituto di Dumfries, dopo il dietrofront di Palestra e la non idoneità di Khalaili. La grande prestazione di Spence contro l’Argentina ha fatto lievitare il prezzo: a naso serviranno almeno 35 milioni per strappare l’esterno al Tottenham. Nei discorsi con gli inglesi è uscito anche il nome del centrale Cuti Romero ma in questo caso il prezzo è ancor più inavvicinabile: fra i 50 e i 60 milioni", sottolinea il Corriere della Sera.