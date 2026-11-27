VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Bastoni? Non credo ci sia lesione, un problema che aveva da..."

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Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Chelsea per Alessandro Bastoni che già lo scorso anno era finito nel mirino anche del Barcellona. E, secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, proprio i blaugrana non hanno smesso di essere interessati:

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"Anche il Barcellona guarda al mercato dei difensori e valuta profili di alto livello per rinforzare il reparto. Tra i nomi da tenere in considerazione c’è Alessandro Bastoni, un giocatore che per qualità, personalità e capacità di impostare l’azione sarebbe particolarmente adatto al calcio di Hansi Flick. Non è un’operazione semplice, considerando il valore del centrale dell’Inter e il suo peso nel progetto nerazzurro, ma è una pista che merita attenzione.

Sky

Un’altra possibilità porta a Nico Schlotterbeck, difensore del Borussia Dortmund, un profilo interessante per caratteristiche fisiche, qualità tecniche e capacità di partecipare alla costruzione del gioco. Il grande sogno per l’estate sarebbe invece Josko Gvardiol del Manchester City. Un’operazione estremamente complicata, sia per i costi sia per l’importanza del croato nella squadra inglese, ma che rappresenterebbe un investimento di primissimo livello per il Barcellona. Da mantenere viva anche la pista Nijstad, classe 2008 del Twente. Un talento giovanissimo che merita di essere seguito con attenzione, soprattutto in ottica futura. È proprio su profili di questo tipo che una società come il Barcellona continua a lavorare: individuandone il potenziale prima che esploda definitivamente e anticipare la concorrenza internazionale"