Solo 15’ divisi in 2 partite di Serie A fin qui per Aleksandar Stankovic da quando è tornato a vestire la maglia dell’Inter. Ci si aspettava un minutaggio più importante per il figlio d’arte, tornato a Milano la scorsa estate per 23 milioni di euro. Per ora, ha faticato a entrare nelle rotazioni di Cristian Chivu e si parla già di una possibile uscita del giocatore a gennaio.

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Così Gianluca Di Marzio ha parlato di lui a Sky Sport: "Siamo curiosi di vedere anche di più Ale Stankovic, perché è una sorta di nuovo acquisto da vedere, perché lui era già dell'Inter, poi è stato ricomprato in estate. E quindi vedremo sicuramente se l'Inter ci farà vedere più facce nuove nelle rotazioni di Chivu".