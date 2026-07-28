VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

John Stones è atteso a Milano nella giornata di giovedì per sottoporsi alle visite mediche e firmare poi il suo contratto con l’Inter. Gli accordi sono stati trovati nella giornata di ieri tra le parti: biennale da 4 milioni di euro a stagione.

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Ma non è tutto. Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, “la proposta sul tavolo è quella di un contratto biennale con opzione per una terza stagione”. Ci sarebbe dunque anche questa opzione nell’accordo trovato tra le parti per il sito del quotidiano.