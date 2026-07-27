"Su Stones l'Inter ci lavora ma attenzione alla concorrenza, ci sono Arsenal e Chelsea, c'è l'Inter che ci lavora da un po' ma c'è anche la Juve che si è inserita". Così su Skysport confermano le ultime voci sull'interesse dei bianconeri per l'ex difensore del Manchester City.

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"I bianconeri hanno avviato i contatti per il difensore inglese - rimasto svincolato dopo la sua esperienza decennale al City - per provare ad anticipare la concorrenza dei club di Premier e dell'Inter che non ha ancora però affondato il colpo".

Nel ruolo di difensore centrale i nerazzurri stanno concentrando le loro energie, per stessa ammissione di Ausilio, su Romero, calciatore del Tottenham.

(Fonte: SS24)