In dote 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 League Cup, 3 Community Shield, una Champions, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club: ecco Stones

Eva A. Provenzano
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione

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L'Inter ha annunciato ufficialmente l'arrivo di John Stones, il difensore inglese che arriva da un'esperienza decennale al Manchester City. Il club nerazzurro ha spiegato ai tifosi, in una nota, chi è il giocatore. Da dove arriva, qual è la sua storia. E ci sono alcune curiosità.

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