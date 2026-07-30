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L'Inter ha annunciato ufficialmente l'arrivo di John Stones, il difensore inglese che arriva da un'esperienza decennale al Manchester City. Il club nerazzurro ha spiegato ai tifosi, in una nota, chi è il giocatore. Da dove arriva, qual è la sua storia. E ci sono alcune curiosità.

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