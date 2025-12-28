TS – Chivu svela il piccolo segreto su Stankovic. Via Calhanoglu? L’Inter…

Il quotidiano pone l'accento sulle parole dell'allenatore nerazzurro rispetto al figlio dell'ex compagno e spiega quale potrebbe essere la strategia futura del club

28 dicembre 2025

Ieri Cristian Chivu ha parlato di Aleksander Stankovic in conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta-Inter. Il centrocampista, che sta facendo bene con il Bruges, è figlio dell'ex compagno del tecnico nerazzurro, Dejan Stankovic. Di lui parla questa mattina anche il quotidiano sportivo TuttoSport sottolineando che con le sue parole l'allenatore nerazzurro ha svelato 'un piccolo segreto': "Gli uomini di Ausilio sono focalizzati nell'osservare quello che il ragazzo sta facendo di buono al Bruges".

"Vero è che la recompra presenta costi molto alti ma è difficile trovare un centrocampista forte a quelle cifre. Certo, forse sarebbe stato meglio tenerlo. Ma sicuramente il ragazzo non sarebbe riuscito ad avere quello scatto di crescita che il club gli ha garantito giocando sempre titolare", si legge.

Come si legano — "Il discorso legato a Stankovic è solo in apparenza futuribile, considerato che dalla Turchia sono tornati a soffiare forti i venti che preannunciano un assalto estivo del Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Un'estate fa il budget era stato quasi esclusivamente preservato per acquistare Victor Osimhen. Ma nel 2026 - quando il regista avrà un solo anno di contratto con l'Inter - potrebbe essere reciproco l'interesse dei club nel chiudere l'operazione".

"I nerazzurri, valutando il cartellino una quindicina di milioni, finanzierebbero la "recompra" di Stankovic ed eviterebbero di porsi il problema di rinnovare il contratto a Calhanoglu (cosa che sarebbe inevitabile per non perderlo poi a zero). Il Galatasaray dal canto suo potrebbe riportare a casa un giocatore che è un'icona a quelle latitudini", spiega ancora il quotidiano sportivo.

Modifica tattica — "Detto questo, il ritorno di Stankovic alla Pinetina - fatto per nulla secondario - permetterebbe ai nerazzurri di evolversi al 3-4-2-1, sistema di gioco che è più nelle corde di Chivu. L'ideale per lui

sarebbe la linea a quattro ma finché Bastoni sarà perno della difesa difficilmente si smetterà di giocare a tre", conclude sul giocatore serbo il giornale sportivo.

(Fonte: TS)