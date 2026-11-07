Il confronto tra i due croati nella gara tra Inter e Como poteva essere a maglie invertite
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Domani sera l'Inter sfiderà il Como di Fabregas. Da una parte potrebbe esserci in campo Petar Sucic dall'altro il connazionale Baturina. Ma il confronto poteva essere a maglie invertite, come spiega La Gazzetta dello Sport:
"Maglie sfiorate, destini incrociati. E alla fine gioia per tutti, in attesa del confronto diretto che intriga l’Italia del pallone. C’è stato un momento in cui l’Inter e il Como si sono trovati a giocare sullo stesso territorio di caccia, il mercato croato. Con un interlocutore specifico: la Dinamo Zagabria, dove si stava insediando un campione del passato con grandi conoscenze italiane e in particolare lombarde, cioè Zvonimir Boban. Bisogna tornare indietro di un anno e mezzo. Due giocatori si stanno mettendo in evidenza, due giovani protagonisti annunciati del nuovo ciclo della Croazia. Si chiamano Petar Sucic e Martin Baturina, entrambi classe 2003. L’Europa li monitora, la A li chiama. Luka Modric, prima ancora di ricevere l’offerta del Milan, racconta a tutti che questi rampanti colleghi del centrocampo faranno molta strada".
"Nei giorni scorsi il presidente del Como, Suwarso, ha raccontato che il principale obiettivo della missione balcanica fosse Sucic: «Cercavamo un numero 8, abbiamo anche raggiunto l’accordo con la Dinamo ma le commissioni degli agenti erano troppo alte e così ci siamo spostati su un’operazione che ritenevamo più interessante: da qui l’arrivo di Martin, che ha caratteristiche più offensive». Già, solo che Baturina era anche un obiettivo dell’Inter, che nel frattempo aveva chiuso l’acquisto di Sucic (per 14 milioni più 2 di bonus), in un duello inconsapevole quanto serrato. Nella seconda trattativa però il Como è stato più convincente, grazie a un’offerta superiore che ha sbaragliato la concorrenza: 18 milioni più 7 di bonus. Marotta e Ausilio a certe cifre non ritenevano giusto arrivare".
"A conti fatti nessuno si è pentito delle scelte fatte. Baturina è diventato un diamante dell’oreficeria Fabregas, segnando 8 gol nella prima stagione italiana, mentre Sucic è entrato nelle grazie di Chivu e si è tolto lo sfizio di decidere la semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione. Proprio contro il Como, per uno degli scherzi della sorte. A Zagabria per un po’ sono stati coinquilini. Oggi si sentono e si frequentano spesso: per spostarsi dal centro sportivo dell’Inter ad Appiano e il Lago basta una ventina di minuti in auto, non è un problema darsi un appuntamento per dirsi che sve dobro , che va tutto bene. A volte, lo stesso Modric a Milano è un punto di riferimento per i giovani connazionali. Ma sono contente anche le società, che si sono garantite qualità utile nell’immediato e prospettiva per il futuro: se dovessero essere rivenduti, sia Sucic che Baturina varrebbero già più di quanto sono stati pagati. E cresceranno ancora", aggiunge il quotidiano.
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