Gli aggiornamenti di mercato su Cristian Romero, che resta un obiettivo concreto dell'Inter per rinforzare la difesa nerazzurra
VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...
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L'Inter, da diverse settimane, ha messo nel proprio mirino Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham e con un passato già in Italia, tra Genoa e Atalanta. Il Tottenham sembra disposto a cedere il difensore classe 1998, con De Zerbi che, a chiare lettere, ha fatto capire che debbano rimanere solo i giocatori che hanno la voglia di farlo.
Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di mercato, ha però sottolineato come, stando alle sue fonti, la richiesta del Tottenham non è di 40 mln come si vocifera da tempo:
"I Nerazzurri non sono disposti a soddisfare la richiesta di €50m del Tottenham per Cristian Romero. Rimane difficile trovare un terreno comune nelle negoziazioni, con gli Spurs che mantengono una posizione ferma.
Cristian Romero, che è desideroso di unirsi all’Inter, dovrà svolgere un ruolo decisivo per portare a termine questa trattativa", sottolinea Tavolieri su Twitter.
⚫️🔵 The Nerazzurri are unwilling to meet Tottenham’s €50m asking price for Cristian Romero. It remains difficult to find common ground in negotiations, with Spurs standing firm.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 4, 2026
🇦🇷 Cristian Romero, who is keen on joining Inter Milan, will have to play a decisive role in… pic.twitter.com/KZ6gdLzxqe
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