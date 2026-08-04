Gli aggiornamenti di mercato su Cristian Romero, che resta un obiettivo concreto dell'Inter per rinforzare la difesa nerazzurra

Matteo Pifferi
Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero

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L'Inter, da diverse settimane, ha messo nel proprio mirino Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham e con un passato già in Italia, tra Genoa e Atalanta. Il Tottenham sembra disposto a cedere il difensore classe 1998, con De Zerbi che, a chiare lettere, ha fatto capire che debbano rimanere solo i giocatori che hanno la voglia di farlo.

Romero

Sacha Tavolieri, giornalista ed esperto di mercato, ha però sottolineato come, stando alle sue fonti, la richiesta del Tottenham non è di 40 mln come si vocifera da tempo:

"I Nerazzurri non sono disposti a soddisfare la richiesta di €50m del Tottenham per Cristian Romero. Rimane difficile trovare un terreno comune nelle negoziazioni, con gli Spurs che mantengono una posizione ferma.

Cristian Romero

Romero, formula vincente
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Cristian Romero, che è desideroso di unirsi all’Inter, dovrà svolgere un ruolo decisivo per portare a termine questa trattativa", sottolinea Tavolieri su Twitter.

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