L'affare coi giallorossi non è semplice anche perché tra i due club ci sono visioni differenti sulla valutazione

Andrea Della Sala
inter coppa scudetto con chivu

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L'Inter ha fatto sapere a Luis Henrique che non è la prima scelta di Chivu e rimane in piedi la trattativa con la Roma. L'affare coi giallorossi non è semplice anche perché tra i due club ci sono visioni differenti sulla valutazione:

Luis Henrique
Getty Images

Come scrive il Tempo, "Luis Henrique sarebbe quello più convincente dal punto di vista tecnico, dal momento in cui Gasp lo considera anche per il ruolo alle spalle della punta e può giocare su entrambe le corsie. Ma le condizioni che oggi pone l'Inter non sono percorribili (25 milioni la richiesta). Il brasiliano, però, è in partenza e non è escluso che negli ultimi giorni i nerazzurri ammorbidiscano la loro posizione".

Luis Henrique

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