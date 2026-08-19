L'affare coi giallorossi non è semplice anche perché tra i due club ci sono visioni differenti sulla valutazione
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L'Inter ha fatto sapere a Luis Henrique che non è la prima scelta di Chivu e rimane in piedi la trattativa con la Roma. L'affare coi giallorossi non è semplice anche perché tra i due club ci sono visioni differenti sulla valutazione:
Come scrive il Tempo, "Luis Henrique sarebbe quello più convincente dal punto di vista tecnico, dal momento in cui Gasp lo considera anche per il ruolo alle spalle della punta e può giocare su entrambe le corsie. Ma le condizioni che oggi pone l'Inter non sono percorribili (25 milioni la richiesta). Il brasiliano, però, è in partenza e non è escluso che negli ultimi giorni i nerazzurri ammorbidiscano la loro posizione".
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