Tornato all'Inter dopo il deludente prestito al Marsiglia, Joaquin Correa è finito nuovamente ai margini del progetto nerazzurro: fuori dalla lista Champions, l'argentino ha collezionato solamente 3 spezzoni di gara in campionato, per un totale di neanche 40 minuti di gioco. Il suo futuro, anche considerando il contratto in scadenza a giugno, sarà lontano da Milano, ma qualcosa potrebbe muoversi già a gennaio.

Secondo La Stampa, infatti, il nome del Tucu sarebbe presente nell'elenco stilato dal Torino, club alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato dopo l'infrotunio di Zapata: "Il Toro ha bisogno di nuovi attaccanti e uno solo potrebbe non bastare, perché Karamoh è un oggetto misterioso e il giovane Njie (l'ultimo a segnare contro il Como) non può caricarsi il peso di un intero reparto sulle spalle. Per questo il ds Vagnati cerca una figura esperta (come Simeone, Correa, Barrow o Kouame) e allo stesso tempo anche un talento su cui puntare subito".