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È arrivata la rottura totale tra Sebastiano Esposito e il Cagliari. L'attaccante è pronto a lasciare la Sardegna da qui a fine mercato e Sky Sport parla di una nuova pista.

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Si tratta del Torino, che sarebbe pronto a prendere l'attaccante in prestito con diritto di riscatto. Ma il Cagliari dovrebbe aprire a questa formula.

E l’Inter è alla finestra, spettatrice molto interessata alla vicenda perché detiene il 40% sulla rivendita. Per questo i nerazzurri spendono in una cessione subito a titolo definitivo.