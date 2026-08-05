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Cristian Chivu aspetta un rinforzo per la batteria degli esterni dell'Inter in vista della stagione 2026-27. Ma prima di procedere con operazioni in entrata, visto che l'allenatore si aspetta più di un rinforzo, devono uscire dei giocatori in esubero. Lo ha scritto calciomercato.com, che ha fatto 3 nomi su tutti.

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"Il calciomercato dell'Inter continua a vivere una fase di stallo. I nerazzurri sono in cerca di un esterno destro, di un centrocampista centrale e di un difensore, ma stanno cercando di formalizzare le cessioni di Benjamin Pavard, Davide Frattesi e Kristjan Asllani prima di procedere con gli ultimi colpi in entrata.

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La situazione del francese è quella più delicata. Dopo il ritorno dal suo prestito al Marsiglia la partenza sembrava scontata, ma le indicazioni che arrivano proprio dal francese sembrano andare nella direzione opposta: il suo mancato addio sta bloccando l'eventuale arrivo di Cristian Romero, l'obiettivo numero uno per la difesa su cui è forte la concorrenza dell'Atletico Madrid", si legge sul sito.