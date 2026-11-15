GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Il futuro di Hakan Calhanoglu è in bilico. Il centrocampista dell'Inter ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione e si incontrerà con la dirigenza nerazzurra per capire se si potrà andare avanti assieme. Le offerte per il regista non mancano, si è fatta avanti la Juve, ma anche il Fenerbahce guarda con attenzione e potrebbe anticipare i tempi.

Come riporta Sabah, "La dirigenza del Fenerbahçe, che ha in programma quattro rinforzi per la propria rosa, sta dando grande importanza al mercato dei giocatori turchi, tenendo conto anche delle limitazioni imposte dal regolamento sugli stranieri. Il Fenerbahçe è alla ricerca di un centrocampista completo, capace di svolgere entrambe le fasi di gioco, e tra i nomi finiti sul taccuino del club c'è quello di Hakan Çalhanoğlu, attualmente all'Inter. Il contratto del centrocampista della Nazionale turca con il club nerazzurro scadrà nell'estate del 2027. L'Inter vorrebbe trattenere il giocatore e arrivare alla firma di un nuovo accordo".

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"Tuttavia, Çalhanoğlu non sarebbe particolarmente propenso ad accettare la proposta di rinnovo e starebbe facendo nuove valutazioni sul proprio futuro. Anche la Juventus segue da vicino il centrocampista. Hakan, però, sarebbe piuttosto freddo anche nei confronti della squadra bianconera. La dirigenza del Fenerbahçe ha già fatto i propri calcoli economici per provare a chiudere l'operazione durante la sessione invernale di mercato. Considerando che il contratto del turco scadrà nell'estate del 2027, il club gialloblù valuta anche la possibilità che l'Inter possa perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. L'obiettivo della società sarebbe quello di portare Çalhanoğlu a Istanbul mettendo sul piatto una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il centrocampista, 32 anni, potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale nel nuovo sistema di gioco di Emre Belözoğlu. Il giocatore avrebbe inoltre l'obiettivo di proseguire in Turchia la propria carriera. Il valore di mercato di Çalhanoğlu è stimato intorno ai 16 milioni di euro. Il suo contratto con l'Inter è valido fino a giugno 2027", aggiunge il portale turco.