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Michael Kayode si è preso la scena in Turchia-Italia di Nations League. Grandissima prestazione per l’esterno del Brentford, che nei giorni scorsi aveva commentato anche i rumors sull’Inter.

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Queste le parole del giocatore: “L’Inter? È lusinghiero sapere di un simile interesse, sentire voci fa sempre piacere. Ma la mia idea era quella di restare dove mi trovavo, al Brentford. È il posto giusto per me per migliorare. Rinnovare il mio contratto con il Brentford è sempre stata la mia intenzione”, ha svelato il classe 2004 ex Fiorentina.