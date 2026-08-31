GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Mercato chiuso o colpo last minute per l’Inter? A Cagliari, ieri la squadra nerazzurra ha vinto 1-0 ma il risultato poteva essere ben diverso. Le statistiche parlano di 29 tiri totali dei nerazzurri, di cui 7 nello specchio della porta. Una statistica che normalmente accompagnerebbe un 3-0 o 4-0 mentre in questo caso è semplicemente il corollario di un 1-0. Il sito di Sportmediaset ha parlato così in chiave mercato dei nerazzurri a poche ore dal termine della finestra estiva.

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“Più che preoccuparsi, quindi, Cristian Chivu ha molti motivi per compiacersi. La squadra produce moltissimo, a Cagliari si è visto soprattutto nella prima ora di gioco. Quasi tutti i duelli vinti, sia in difesa che in mezzo al campo. Grande facilità nel portare la palla vicina all'area avversaria, con un Barella ispiratissimo, un Calhanoglu sempre lucido, un Dimarco sempre attivo sulla fascia sinistra dove è - come spesso è accaduto in questi anni - un dominatore assoluto. La mezz'ora di Curtis Jones è stata un antipasto di quello che probabilmente vedremo quando sarà al cento per cento, ovvero un ulteriore apporto qualitativo per questa squadra che ha un centrocampo tra i più forti in circolazione.

Certo, ora che arrivano i primi scontri diretti, quello che è stato fatto contro il Cagliari non basterà più. Sarà meno facile costruire palle-gol e sarà quindi necessario più cinismo, più attenzione nelle conclusioni. Lo ha detto anche Chivu dopo la partita vinta in Sardegna. Se tutti gli allenatori in queste ore sperano che arrivi qualche rinforzo entro la chiusura del mercato, Chivu la pensa esattamente al contrario. Il gruppo va bene così com'è, non sente la necessità di altri arrivi. Chi va in campo deve solo imparare a essere più spietato, o forse c'è solo bisogno di un pizzico di buona sorte in più”, si legge.