Igli Tare, ex direttore sportivo di Lazio e Milan, ha parlato di un giocatore del Monza che Ã¨ anche in orbita Inter.Â«Varela? Intanto ha dimostrato di starci alla grande in un campionato come quello della Serie A e non Ã¨ da poco date le difficoltÃ che ha qualche altro attaccante. Ãˆ un giocatore veramente interessante, sa fare tante cose molto bene, sa fare salire la squadra, attacca la profonditÃ , il primo e il secondo palo, Ã¨ un giocatore completo e vederlo in una big sarebbe una sorpresa. Da quello che fa vedere se lo meriterebbeÂ».

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-Ma se arrivano club italiani come Milan, Juve e Inter e non possono offrire piÃ¹ di tanto per le condizioni generali del nostro campionato, perchÃ© se arriva un club di Premier io devo chiedere 35 mln anzichÃ© 90?

«La valutazione di ora puÃ² aumentare se ci fosse una richiesta da una big della Premier? Il costo di cui si parla ora non Ã¨ reale perchÃ© se fa altri 10 gol fino a fine stagione il prezzo salirÃ e con un'asta diventerÃ una grossa plusvalenza per il Monza. Io lo terrei fino a fine campionato, primo obiettivo Ã¨ mantenere la categoria, poi tutto puÃ² succedereÂ».

(Fonte: Rai2)