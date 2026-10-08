Il difensore di proprietà dell'Inter si è rilanciato all'Estudiantes, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale

Fabio Alampi
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Oggetto misterioso all'Inter, titolare inamovibile all'Estudiantes, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale. La carriera di Tomas Palacios ha subito un'improvvisa accelerata negli ultimi mesi: il difensore argentino ha accettato di lasciare i nerazzurri e di provare a rilanciarsi in patria, e i fatti gli hanno dato ragione. Il suo prestito scade al termine del 2026, ma per il momento i due club non hanno ancora fatto il punto sul futuro del centrale classe 2003.

Palacios Argentina
Getty Images

Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, ne ha parlato ai microfoni di DSports Radio: "Non abbiamo ancora parlato della situazione di Tomas Palacios, perché la stagione è appena iniziata e vogliamo vedere come si evolveranno le cose, ascoltando anche quelle che sono le intenzioni del giocatore".

Palacios

Palacios
Foto estudiantesdelaplata.com

L'Estudiantes vanta un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, opzione da esercitare entro la fine dell'anno. Una cifra importante per il club argentino, ma il direttore sportivo Agustin Alayes ha voluto lasciare aperta la porta: "La cifra del riscatto è molto alta, ma pensiamo che forse a dicembre potremmo riuscire ad acquistarlo".

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