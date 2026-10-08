Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Oggetto misterioso all'Inter, titolare inamovibile all'Estudiantes, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale. La carriera di Tomas Palacios ha subito un'improvvisa accelerata negli ultimi mesi: il difensore argentino ha accettato di lasciare i nerazzurri e di provare a rilanciarsi in patria, e i fatti gli hanno dato ragione. Il suo prestito scade al termine del 2026, ma per il momento i due club non hanno ancora fatto il punto sul futuro del centrale classe 2003.

Getty Images

Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, ne ha parlato ai microfoni di DSports Radio: "Non abbiamo ancora parlato della situazione di Tomas Palacios, perché la stagione è appena iniziata e vogliamo vedere come si evolveranno le cose, ascoltando anche quelle che sono le intenzioni del giocatore".

Foto estudiantesdelaplata.com

L'Estudiantes vanta un diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, opzione da esercitare entro la fine dell'anno. Una cifra importante per il club argentino, ma il direttore sportivo Agustin Alayes ha voluto lasciare aperta la porta: "La cifra del riscatto è molto alta, ma pensiamo che forse a dicembre potremmo riuscire ad acquistarlo".