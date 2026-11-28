Nonostante la stanchezza e nonostante tutto. Marcus Thuram, che ha trascinato l'Inter dopo l'infortunio di capitan Lautaro, sta facendo faville. E allora anche contro il Genoa di De Rossi sembra lui il favorito. Questa volta dal primo minuto dovrebbe esserci l'argentino accanto a lui. L'attaccante è tornato contro l'Atalanta e ha giocato nella seconda parte della sfida di Champions contro lo Stoccarda: ha segnato la rete che ha chiuso la partita del Meazza.

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In questa partita Chivu il mister potrebbe decidere di schierare Provedel (in vista della Coppa Italia) al posto di J. Martinez. In difesa, senza Bastoni out per infortunio per almeno tre settimane, Bisseck è in vantaggio su Pavard. Dovrebbe giocare lui insieme ad Akanji e C. Augusto (fresco di rinnovo e ormai fondamentale per l'Inter sia che giochi da esterno, sia da difensore). A destra Spence e a sinistra Dimarco. In mezzo punto fermo Barella. Si giocano le altre due maglie quattro giocatori: Stankovic, Sucic, Jones e Mkitharyan.

Questa dovrebbe quindi essere la formazione che sfiderà la formazione di De Rossi:

Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martínez. All. Cristian Chivu.

(Fonte: Skysport)