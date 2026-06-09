Il giornalista ha parlato del principale obiettivo del club nerazzurro per sostituire Dumfries ormai destinato al Real Madrid

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 13:24)

Situazione ferma su Marco Palestra. "Non che l'Inter abbia tutta questa fretta. Ci siamo soffermati sul suo nuovo più del dovuto perché Dumfriesandrà al Real Madrid ma non c'è emergenza. Piace tanto a dirigenti e allenatore, ma sappiamo anche che l'Atalanta è libera di chiedere il prezzo che vuole per un suo giocatore". Così Matteo Barzaghi, inviato a seguito dei nerazzurri, su Skysport a proposito di quello che è il primo obiettivo del club nerazzurro.

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La richiesta è sopra i 50 mln e la società nerazzurra punta a spendere una cifra sui 45 mln. In questo momento non è previsto un rilancio e il club nerazzurro ha delle esigenze di non è previsto un rilancio e il club nerazzurro ha delle esigenze di investimento di cui tener conto.

"Un anno fa l'Inter aveva voglia di prendere Lookman e quando sfumò sembrava un fallimento per la società nerazzurra. In realtà i risultati - ha sottolineato il giornalista - hanno ampiamente detto che i dirigenti hanno gestito la situazione nella migliore maniera possibile dati i titoli vinti. Palla a loro: cerchiamo di capire se si smuoverà qualcosa. Al momento le distanze sulle cifre della valutazione sono evidenti".

(Fonte: SS24)