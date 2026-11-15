GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Angelo Mangiante, giornalista, ha parlato così del futuro di Endrick, che piace molto alla Roma ma che è stato accostato anche all'Inter nelle ultime ore: "Vi dico quello che so io, ho un po' approfondito il tema.

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Endrick in questo momento è scontento che non perde occasione di mandare messaggi al Real Madrid. La Roma sta prendendo nota di tutto, ha preso contatti ma per il momento si tiene fuori perché è un giocatore del Real Madrid e dipenderà tutto da loro: lui può essere insoddisfatto quanto ti pare ma se il Real, che non ha problemi economici, vuole tenerlo, lo tiene.

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Inizialmente in estate il Real pensava di fare un'operazione in prestito, poi Mourinho ha bloccato tutto: a Mourinho non frega niente dell'interesse dei grandi club per Endrick, lo vuole nel suo parco giocatori. Perché anche se non può metterlo titolare, da quello che so, dice che di Endrick fino a giugno non se ne parla neppure".