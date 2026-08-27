Non solo Palestra. Ci sarà un altro giocatore che lascerà l'Atalanta e andrà al Chelsea (che poi però lo darà in prestito). Nelle scorse ore i titoli in Italia se li è presi proprio l'esterno che aveva sfiorato l'Inter ma aveva detto no ai nerazzurri per trasferirsi alla corte di Alonso, in Premier League.

Nella prima gara casalinga dei Blues, contro il Fulham, l'allenatore non ha convocato il giocatore italiano. "Palestra, falsa partenza in Premier. Out alla prima del Chelsea e il posto da titolare non è assicurato", ha scritto La Gazzetta dello Sport per commentare la decisione del tecnico.

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