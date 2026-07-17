Il Cagliari non rinnoverà il contratto dell'attaccante italiano Andrea Belotti. Dopo l'infortunio al ginocchio della passata stagione il club rossoblù aveva deciso di puntare ancora su di lui. Per questo il calciatore ha svolto le visite mediche rituali prima della firma. Ma i recenti controlli al ginocchio e il consulto con l'ortopedico Connet-Sonnery a Lione, non ha dato garanzie e allora il club rossoblù ha deciso di rinunciare al giocatore.

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Lo ha spiegato ai microfoni di Skysport anche il direttore sportivo Accardi. «Belotti si è fatto apprezzare molto da un punto di vista umano ma purtroppo è stato molto sfortunato da un punto di vista tecnico», ha detto il dirigente.

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«Volevamo ripartire da lui e concedergli questa possibilità ma dopo visite approfondite i tempi si sono allungati e di conseguenza abbiamo pensato che non fosse opportuno continuare con lui, a malincuore. Teniamo al ragazzo, ci siamo affezionati. Come l'ha presa? È un ragazzo maturo e che ha mostrato di volersi mettere in gioco da questo punto di vista ma nessuno di noi si aspettava questo epilogo», ha concluso in merito.

(Fonte: Skysport)