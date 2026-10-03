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Dani Carvajal è stato offerto in Serie A. A confermarlo è Fabrizio Romano che racconta come l'ex difensore del Real Madrid, classe 1992, sia stato proposto a club italiani ma non solo.

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Ecco le parole di Romano sul suo canale Youtube: "È stato offerto anche in Italia, negli ultimi giorni, un giocatore che ha fatto la storia: Dani Carvajal. È ancora libero a parametro zero, è stato proposto a club italiani, da quanto mi risulta ha ancora voglia di mettersi in gioco anziché ritirarsi a meno che non si dovesse presentare la soluzione giusta e a quel punto potrebbe valutare altre idee.

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Carvajal è stato proposto, anche durante questa sosta delle Nazionali, a club italiani. C'è chi ha già pescato dalle zone Real Madrid, cioè l'Udinese con Alaba a sorpresa. Al momento per Carvajal non c'è nulla di avanzato ma è stato offerto, è una questione da seguire. Carvajal è stato proposto anche in Qatar ma anche altri club all'estero, vedremo cosa accadrà"