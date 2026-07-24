A lungo Chalobah è stato accostato anche all'Inter in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il calciatore ora sarebbe più vicino al Como. La società lariana, interessata da tempo al calciatore, avrebbe migliorato la sua offerta al Chelsea e si appresterebbe a raggiungere quindi la richiesta fatta dal club londinese per il calciatore.

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🚨🔵⚪️ EXCL: Como send improved bid to Chelsea for Trevoh Chalobah, talks ongoing.



Como offer €25m fixed fee and €5m add-ons but easy ones to reach, making package worth €30m almost guaranteed.



Chalobah, keen on Como move. pic.twitter.com/A0gqSbmnEl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

"Il Como invia un'offerta migliorata al Chelsea per Trevoh Chalobah, le trattative sono in corso", spiega l'esperto di mercato su X. Il Como offre una cifra fissa di 25 milioni di euro e bonus di 5 milioni di euro facilmente raggiungibili, rendendo l'operazione da 30 milioni di euro quasi certa. Chalobah è interessato al trasferimento al club italiano", sottolinea ancora spiegando quindi che la società lariana si sta avvicinando sempre più alla richiesta della società blues.