La società lariana ha trovato l'accordo con il calciatore e lavora per convincere il club londinese che chiede 35 mln
VIDEO FCIN1908 / Ds Como: "Chalobah? Dico solo che è molto forte: ad oggi però..."
Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato di trattativa ad oltranza del Como per Chalobah. Il giocatore e i suoi agenti, ha spiegato il giornalista durante l'Originale, programma serale di mercato condotto da Bonan, hanno trovato l'accordo con il club lariano.
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Manca ancora quello con il Chelsea: c'è, secondo il giornalista esperto di mercato, una distanza di cinque mln tra richiesta e offerta - tra parte fissa e bonus - ma la trattativa continua. Il calciatore è stato considerato anche un obiettivo per l'Inter.
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