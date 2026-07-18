Gianluca Di Marzio, su Skysport, ha parlato di trattativa ad oltranza del Como per Chalobah. Il giocatore e i suoi agenti, ha spiegato il giornalista durante l'Originale, programma serale di mercato condotto da Bonan, hanno trovato l'accordo con il club lariano.

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Manca ancora quello con il Chelsea: c'è, secondo il giornalista esperto di mercato, una distanza di cinque mln tra richiesta e offerta - tra parte fissa e bonus - ma la trattativa continua. Il calciatore è stato considerato anche un obiettivo per l'Inter.