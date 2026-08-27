A gennaio era stato vicino all'Inter. In estate per mesi nel mirino della Juventus, alla fine Dibu Martinez sbarcherà al Chelsea. Il portiere argentino lascerà comunque l'Aston Villa: l'arrivo di Suzuki ha allontanato il portiere dal club inglese. Nessun trasferimento all'estero per lui che lascerà Birmingham per giocare ancora in Premier, a Londra.

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🚨💣 BREAKING: Chelsea reach verbal agreement to sign Emiliano Martínez, HERE WE GO! 🔵🇦🇷



Club to club agreement with Aston Villa on fee worth £7.5m for permanent move.



Dibu gave green light to #CFC yesterday and clubs agreed on terms today, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/YXs62PwB2s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026