L'argentino lascia la società di Birmingham: trovato l'accordo con il club londinese. Alonso aveva chiesto un portiere alla società

Eva A. Provenzano
Simonelli

VIDEO / Simonelli: "Supercoppa? Non sappiamo ancora dove si giocherà, aspettiamo ultime offerte"

A gennaio era stato vicino all'Inter. In estate per mesi nel mirino della Juventus, alla fine Dibu Martinez sbarcherà al Chelsea. Il portiere argentino lascerà comunque l'Aston Villa: l'arrivo di Suzuki ha allontanato il portiere dal club inglese. Nessun trasferimento all'estero per lui che lascerà Birmingham per giocare ancora in Premier, a Londra.

dibu martinez argentina
Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dibu Martinez

L'allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, considera prioritario l'ingaggio di un nuovo portiere titolare dopo le prestazioni poco convincenti di Robert Sanchez. Stando a quanto arriva dall'Inghilterra e dal Telegraph il giocatore e l'Aston Villa nelle ultime ore hanno raggiunto l'accordo: il giocatore giocherà per i Blues.

7.5 mln la cifra dell'affare e un contratto di due anni per l'estremo difensore con opzione di rinnovo per il terzo anno. Nelle prossime ore sono previste visite mediche e firma sul contratto per l'argentino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti