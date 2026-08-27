L'argentino lascia la società di Birmingham: trovato l'accordo con il club londinese. Alonso aveva chiesto un portiere alla società
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A gennaio era stato vicino all'Inter. In estate per mesi nel mirino della Juventus, alla fine Dibu Martinez sbarcherà al Chelsea. Il portiere argentino lascerà comunque l'Aston Villa: l'arrivo di Suzuki ha allontanato il portiere dal club inglese. Nessun trasferimento all'estero per lui che lascerà Birmingham per giocare ancora in Premier, a Londra.
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🚨💣 BREAKING: Chelsea reach verbal agreement to sign Emiliano Martínez, HERE WE GO! 🔵🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026
Club to club agreement with Aston Villa on fee worth £7.5m for permanent move.
Dibu gave green light to #CFC yesterday and clubs agreed on terms today, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/YXs62PwB2s
L'allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, considera prioritario l'ingaggio di un nuovo portiere titolare dopo le prestazioni poco convincenti di Robert Sanchez. Stando a quanto arriva dall'Inghilterra e dal Telegraph il giocatore e l'Aston Villa nelle ultime ore hanno raggiunto l'accordo: il giocatore giocherà per i Blues. 7.5 mln la cifra dell'affare e un contratto di due anni per l'estremo difensore con opzione di rinnovo per il terzo anno. Nelle prossime ore sono previste visite mediche e firma sul contratto per l'argentino. Chelsea are in talks with Aston Villa over a dramatic late move for goalkeeper Emiliano Martinez.
Chelsea manager Xabi Alonso is prioritising the signing of a new No 1 before Tuesday’s transfer deadline and discussions are advancing with Villa over a potential deal for their… pic.twitter.com/u4Rvd1DoMI
L'allenatore del Chelsea, Xabi Alonso, considera prioritario l'ingaggio di un nuovo portiere titolare dopo le prestazioni poco convincenti di Robert Sanchez. Stando a quanto arriva dall'Inghilterra e dal Telegraph il giocatore e l'Aston Villa nelle ultime ore hanno raggiunto l'accordo: il giocatore giocherà per i Blues.
7.5 mln la cifra dell'affare e un contratto di due anni per l'estremo difensore con opzione di rinnovo per il terzo anno. Nelle prossime ore sono previste visite mediche e firma sul contratto per l'argentino.
Chelsea are in talks with Aston Villa over a dramatic late move for goalkeeper Emiliano Martinez.
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