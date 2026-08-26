È rottura fra Moise Kean e la Fiorentina. Il classe 2000 vercellese questa mattina si è presentato in ritardo all'orario fissato per la seduta mattutina in programma al centro sportivo Rocco B.Commisso Viola Park, rifiutandosi poi di allenarsi.

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Un atteggiamento che fa capire come l'attaccante attualmente sotto contratto con i viola consideri la sua avventura alla Fiorentina conclusa.

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Il Como da settimane sta trattando il suo acquisto e avrebbe già in mano il gradimento del giocatore al trasferimento, ma al momento la società lariana non ha offerto la cifra che il club gigliato vuole per cedere lo stesso Kean, ovvero almeno 40 milioni di euro più bonus.

(Fonte: AGI)