L'ex nerazzurro ha segnato contro il Napoli, non è bastato per la vittoria. Ma un post sui social fotografa il suo momento
VIDEO FCIN1908 / Vieri: "Giocai in una Lazio spettacolare, vincevamo senza faticare"
Cercava spazio e lo ha trovato. Voleva mostrare che con un po' di continuità in campo poteva essere decisivo e ci sta riuscendo. Davide Frattesi è al quarto gol con la Lazio, oggi ha segnato con il Napoli e di lui ha parlato pure Gattuso sostenendo che il ruolo da incursore lo sa fare come pochi in Europa. Lui e il suo staff insistono sulla forza che può avere infilandosi nelle difese avversarie come fosse il coltello nel burro: "Lui diventa pazzo che deve toccare, toccare, toccare". Alla fine però si è infilato nella difesa avversaria e ha segnato la rete dell'uno a zero nella partita del Maradona. Non è bastata perché è arrivato il pareggio di Mctominay per l'uno a uno finale.
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