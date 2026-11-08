Cercava spazio e lo ha trovato. Voleva mostrare che con un po' di continuità in campo poteva essere decisivo e ci sta riuscendo. Davide Frattesi è al quarto gol con la Lazio, oggi ha segnato con il Napoli e di lui ha parlato pure Gattuso sostenendo che il ruolo da incursore lo sa fare come pochi in Europa. Lui e il suo staff insistono sulla forza che può avere infilandosi nelle difese avversarie come fosse il coltello nel burro: "Lui diventa pazzo che deve toccare, toccare, toccare". Alla fine però si è infilato nella difesa avversaria e ha segnato la rete dell'uno a zero nella partita del Maradona. Non è bastata perché è arrivato il pareggio di Mctominay per l'uno a uno finale.

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E quindi "bisogna accontentarsi", scrive l'ex nerazzurro sui social dove da parecchio tempo ha iniziato la conta alla rovescia per la salvezza della Lazio. L'obiettivo di cui parla spesso Gattuso ma la classifica dice altro. Dice primo posto. Anche oggi il tecnico ha invitato tutti ad andare un passo alla volta e anche Davide lo fa seguendo il mantra di Rino. Ma non può nascondere che si è ritrovato. Per questo aggiunge nel suo post: "A volte bisogna accontentarsi … Però mi sto divertendo come un bambino".