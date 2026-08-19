L'ex capitano nerazzurro si allontana dai biancocelesti, che si stanno trattando un altro ex Inter: contatti in corso

Alessandro De Felice
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Si complica il ritorno in Serie A di Mauro Icardi. L’attaccante argentino ed ex capitano dell’Inter è in trattativa con la Lazio, ma le parti sono distanti.

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Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’operazione è a rischio a causa delle distanze elevate tra il club e il centravanti argentino.

La richiesta dell’argentino e l’offerta della Lazio sono molto, molto lontane: ad oggi, non si procede” rivela il noto esperto di calciomercato.

pinamonti rigore verona sassuolo

Lo stesso Romano rivela che in pole per l'attacco dei biancocelesti ora c'è Andrea Pinamonti, altro ex attaccante nerazzurro:

"Avanzano i contatti col Sassuolo e con l’entourage dell’attaccante, Pinamonti ora è in pole".

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