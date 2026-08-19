L'ex capitano nerazzurro si allontana dai biancocelesti, che si stanno trattando un altro ex Inter: contatti in corso
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Si complica il ritorno in Serie A di Mauro Icardi. L’attaccante argentino ed ex capitano dell’Inter è in trattativa con la Lazio, ma le parti sono distanti.
Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, l’operazione è a rischio a causa delle distanze elevate tra il club e il centravanti argentino.
“La richiesta dell’argentino e l’offerta della Lazio sono molto, molto lontane: ad oggi, non si procede” rivela il noto esperto di calciomercato.
Lo stesso Romano rivela che in pole per l'attacco dei biancocelesti ora c'è Andrea Pinamonti, altro ex attaccante nerazzurro:
"Avanzano i contatti col Sassuolo e con l’entourage dell’attaccante, Pinamonti ora è in pole".
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