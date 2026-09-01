Mauro Icardi ha sfiorato il ritorno in Serie A. Ha preso in considerazione l'offerta della Lazio che, secondo quanto riportato da Skysport, ha provato a fare il massimo possibile per andare incontro alle esigenze dell'attaccante.

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"La Lazio ha provato a fare il massimo perché ha provato a cogliere l'opportunità per il calciatore che è svincolato dopo aver lasciato il Galatasaray. Ma il contratto di due anni con opzione di rinnovo per il terzo a 3 mln, quasi 4 con i bonus, il giocatore non lo ha accettato. Forse anche perché la Lazio non gioca la Champions e in questa stagione non ha l'obiettivo di arrivarci", hanno spiegato dal canale satellitare rispetto alla trattativa sfumata.

(Fonte: SS24)