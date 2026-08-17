Mauro Icardi può tornare in Serie A, è più di un'ipotesi: ha ricevuto questa proposta secondo Fabrizio Romano.
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Mauro Icardi può tornare in Serie A, è più di un'ipotesi. Attenzione dunque al possibile ritorno di Maurito in Italia: lavori in corso per l'attaccante argentino ex Inter, attualmente svincolato.
Come riportato da Fabrizio Romano, la Lazio ha passato una prima proposta a Mauro Icardi. Ad oggi c’è distanza economica ma i biancocelesti ci lavorano. Tentativo in corso: la Lazio ci prova ma ci sono tanti club, anche dal Messico e dal Sud America con proposte molto importanti. Seguiranno aggiornamenti sul futuro dell'ex capitano nerazzurro.
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