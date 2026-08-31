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Mauro Icardi può davvero tornare in Serie A. Del futuro dell'ex capitano dell'Inter ha parlato l'agente Letterio Pino ai microfoni di Sky Sport:

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"La Lazio? C'è stato e c'è in atto un corteggiamento molto serrato, è una città fantastica, c'è una tifoseria incredibile, è un'opzione sulla quale stiamo seriamente ragionando.

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Sarebbe una scelta di vita e di un club incredibile. Stiamo valutando il miglior progetto, che non è necessariamente quello economico. Si tratta di un progetto di vita: Mauro ha una famiglia e vuole scegliere una bella città e una bella piazza", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.