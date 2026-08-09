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Sulla corsia di destra, ceduto Dumfries, l'Inter non ha ancora trovato il sostituto. Si sta, però, ben adattando Diouf in quel ruolo in cui Chivu lo vede prezioso.

Getty Images

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "In verità l’estate dell’Inter, che si concluderà nel giorno di Ferragosto a Bari contro il Betis, ha fornito diverse indicazioni positive all’allenatore, che ha dovuto lavorare senza tanti giocatori importanti: Lautaro, Thuram, Akanji e Stones oltre a Sucic che ha lasciato l’Australia per assistere alla nascita del figlio. In più le difficoltà del mercato, comuni a quasi tutte le squadre italiane, hanno impedito a Chivu di inserire nel gruppo il rinforzo più urgente, il sostituto di Dumfries sulla fascia destra. Per fortuna la “pazza scommessa” Diouf, due gol al Karlsruher e uno alla Juventus, lo sta premiando: «Sono contento di Andy, nelle ultime settimane ho visto dei miglioramenti. Speriamo che continui così». È logico che da solo Diouf a destra non basti, se Luis Henrique diventa il vice Dimarco sul fronte opposto per consentire a Carlos Augusto di spostarsi definitivamente sulla linea difensiva".