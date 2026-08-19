In casa Juve il caso Di Gregorio non è ancora stato risolto. Il portiere è reduce da una stagione difficile con la squadra bianconera, non è riuscito ad attendere alle aspettative che club e tifosi avevano nei suoi confronti. Sembra proprio ormai segnato il suo destino in bianconero. Ma al momento non è arrivata l'offerta giusta. Intanto è arrivato -dopo una lunga corsa- il suo sostituto, che sarà il portiere titolare della squadra bianconera, Vicario, dal Tottenham.

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Per Di Gregorio, ha spiegato Di Marzio a Skysport, c'è stato un sondaggio del Monza per riprendere il portiere in prestito. A lui starebbe pensando anche il Marsiglia. Dato che la sua partenza è ritenuta comunque certa, la Juve potrebbe dover prendere anche un altro portiere. Perché Perin sarebbe finito nel mirino del Palermo. Se i due portieri lasciassero effettivamente Torino servirebbe un vice Vicario. E secondo quanto riportato dal canale satellitare potrebbe finirci a quel punto Audero nel mirino bianconero: un ritorno al passato per l'ex portiere dell'Inter che viene da una stagione con la Cremonese.

(Fonte: Skysport)