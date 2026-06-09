La Juve valuta il ritorno in Italia di Franck Kessié. L'ex giocatore del Milan, che in passato è stato accostato anche all'Inter, da quanto riportato da Skysport, è un'operazione che il club bianconero sta valutando. Le parti sono in contatto.
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Il centrocampista, che in passato è stato anche accostato all'Inter, avrebbe espresso il desiderio di tornare in Serie A
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Il calciatore che potrebbe rinnovare con l'l'Al-Ahli perché ha una proposta di contratto per altri due anni per 24 mln netti, è in Arabia ormai da anni ma avrebbe intenzione di tornare in Italia dove è stato benissimo. Ha guadagnato già tantissimo e potrebbe rinunciare ad un ingaggio così costoso per esaudire il suo desiderio. La Juve valuta la possibilità di prenderlo.
(Fonte: SS24)
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