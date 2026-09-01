Manu Koné ha sfiorato l'approdo al Chelsea. Lo hanno rivelato a Skysport sottolineando che per il centrocampista il club londinese avrebbe pagato fino a 52 mln, dopo la cessione di Enzo Fernandez al City. Secondo quanto riportato dal canale alla fine il giocatore resta nella capitale per un motivo preciso.

DAZN

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Si è messo di traverso Gasperini che non voleva che il centrocampista, che nella scorsa stagione era stato nel mirino dell'Inter, lasciasse la capitale. Sarebbe stata una cessione importante per il bilancio della società giallorossa, ma la proprietà alla fine ha deciso di accontentare l'allenatore e di trattenere il francese", hanno spiegato gli esperti di mercato del canale satellitare.

(Fonte: SS24)