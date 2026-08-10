L'avventura di Romelu Lukaku con il Napoli è finita ma è tutto da rifare con il Fenerbahce. Perché il club turco, spiega il Corriere dello Sport, avrebbe fatto un'offerta di cinque mln, la metà di quanto chiede il club di De Laurentiis almeno per iniziare la trattativa. La società ha un accordo con il Chelsea che detiene il 40% sulla futura rivendita dell'attaccante.

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"Niente da fare e tutto da rifare. Con la consapevolezza che l'addio di Romelu Lukaku è ormai inevitabile sia per il peso di un ingaggio insostenibile, sia perché il rapporto è irrimediabilmente compromesso: il primo strappo in primavera e ora il patto di rinviare di qualche giorno l'arrivo in un ritiro che, quasi certamente, non vedrà mai", si legge sul giornale sportivo.

Fase delicata per la trattativa con il club turco con cui sta parlando direttamente Ledure, avvocato del giocatore a cui è stato offerto "un contratto annuale con uno stipendio netto di poco inferiore rispetto a quello che percepirebbe al Napoli nel suo ultimo anno di rapporto (scadenza 2027). Un salario da 11 milioni lordi che il club azzurro non ha più intenzione di sostenere". Si attende il rilancio del club turco.

(Fonte: CdS)