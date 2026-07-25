Rispunta il nome di Lukaku in casa Juventus. Ieri il suo procuratore, Federico Pastorello, ha parlato del Napoli e delle parole di Manna che parlavano di Romelu come del vice Hojlund. Un'ipotesi inaccettabile per chi rappresenza il giocatore.

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La Stampa parla proprio dell'ex Inter e sostiene che da giorni il nome del giocatore viene accostato al club bianconero a cui era stato già accostato in passato. Sull'ipotesi Lukaku-Juve, il giornale torinese scrive: "È un nome che circola (anche) in casa Juve da qualche settimana. È lo stesso nome che d’altronde circola da più di dieci anni, praticamente ogni estate o quasi. Ed è quello di Romelu Lukaku. Che ormai non è più un obiettivo di mercato della Juve, nemmeno un’alternativa, almeno in questa fase. Ma che allo stesso tempo merita sempre delle riflessioni se intermediari fanno notare che è in cerca di una nuova squadra e ha motivazioni da vendere", si legge.

"Riflessioni che finirebbero in fretta se ci si fermasse solo ai contro: l’età (33 anni), lo storico infortuni (più presenze con il Belgio da giugno in poi che con il Napoli nell’ultima stagione), i costi (almeno 6 milioni di ingaggio e un residuo a bilancio di circa 15 milioni). Ma poi ripensando al Lukaku spacca-partite visto al Mondiale, rimane il fatto che se in forma e motivato, andrebbe a rispecchiare quello che in fondo Spalletti vorrebbe nel roster dei suoi centravanti: forza fisica, personalità, cattiveria, presenza in area di rigore", spiega ancora sul giocatore La Stampa.

"E allora il file «Big Rom» può restare aperto prima di essere cestinato, chissà che strada facendo non possano verificarsi condizioni da grande occasione da qui a fine agosto, in fondo il divorzio con il Napoli sembra quasi inesorabile e in casa Juve si convive con la consapevolezza che sarà un’estate lunga e complicata", aggiunge il quotidiano sul giocatore belga. Ma i nomi sui quali lavora al momento la Juve, quanto a centravanti, sono quelli di Kolo Muani e Vlahovic.

(Fonte: La Stampa)