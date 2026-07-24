Il futuro di Lukaku al Napoli è ancora incerto. Di ieri le parole del direttore sportivo Manna: «Lukaku è in vacanza, sappiamo cosa ha passato l'anno scorso ma è reduce da un buon Mondiale. Quando torna faremo tutte le valutazioni del caso, chiaro che abbiamo investito tanto su Hojlund, quindi dovremo far collimare le cose».

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Il calciatore belga è ancora in vacanza e non è a disposizione di Massimiliano Allegri. Su Skysport hanno parlato del futuro dell'ex Inter: "Lui e Lukaku arriveranno nella seconda parte del ritiro a Castel Di Sangro. Difficile immaginare - ha spiegato l'inviato del canale satellitare a seguito del club azzurro - al di là delle dichiarazioni di circostanza, che possa fare il vice di Hojlund. Per lo status, per l'ingaggio e anche per quanto successo la scorsa Primavera".

Il giocatore, che si era infortunato ad agosto, era tornato a disposizione a fine gennaio ma non è riuscito a trovare lo spazio voluto nelle gerarchie di Conte. È stato convocato dal Belgio per la pausa di marzo ed è rimasto, contro la volontà del Napoli, a farsi curare da un ulteriore problema nel suo Paese in vista del Mondiale.

(Fonte: SS24)