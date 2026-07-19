Due carte, da sceglierne una. Il giochino lo ha fatto Antonio Conte, ospite di DAZN, con i suoi ex giocatori che hanno giocato il Mondiale 2026. Ed è arrivato anche ad un certo punto il momento di scegliere tra Lautaro Martinez e Lukaku. Con la LuLa, il mister ha vinto all'Inter uno scudetto e si è giocato anche la finale di Europa League.

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Tra Kane e Hakimi, il tecnico ha scelto Kane e Kane lo ha scelto anche nel duello con Courtois. Poi ha scartato la Kane per scegliere N'Golo Kante. «Era come giocare con uno in più, quindi Kanté», ha detto. E lo ha scelto anche dispetto a McTominay: "È cresciuto tanto e gli auguro il meglio, ha ancora tanta strada da fare», ha detto sul suo calciatore al Napoli. Ma ha scelto ancora Kanté. Che sceglie pure nel duello con Perisic e De Bruyne. Ma a quel punto arriva Lautaro. E Conte dice: «È una scelta molto difficile. Se penso al presente penso Lautaro, se penso a quello che mi ha dato Kanté è forte, forte. Ma se penso al presente dico Lautaro».

E a quel punto arriva come seconda carta quella di Lukaku. «Tra Lautaro e Lukaku? E ma oggi devo scegliere Lautaro», ha sottolineato. Il duello con uno dei suoi giocatori preferiti, Romelu, lo vince comunque il capitano nerazzurro.

(Fonte: DAZN)