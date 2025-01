Zlatan Ibrahimovic , prima della partita contro la Juventus, ha parlato del calciomercato del Milan e si è soffermato in particolare su Walker , Tomori e sull'approdo di Conceiçao in rossonero. Queste le parole del dirigente milanista:

Walker tutti sanno che è un grande giocatore ha fatto grandi cose al City e in Inghilterra. quando c'è uno come lui sul mercato c'è tanto interesse. Non va contro la nostra strategia o visione perché è un leader e ha dominanza nello spogliatoio, Poi ora stiamo verificando cosa è possibile e cosa no.