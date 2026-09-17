Attenzione alla posizione di Ruben Amorim in casa Milan. Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così dell'allenatore rossonero dopo il ko di ieri contro il Benfica per 2-0.

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“Ci sono diversi dubbi su di lui, fa specie in particolare il fatto che cambi molte volte l’undici titolare e che la squadra non renda nei primi tempi. Il Milan perde in Europa League col Benfica, primi mugugni e fischi. I rapporti non sono idilliaci con qualche senatore, ma 8 punti nelle prime 4 di campionato sono stati fatti.

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È stato scelto da Cardinale e continua a essere supportato, c’è intesa e sintonia, voglia di andare avanti, poi chiaramente servono i risultati. Ma anche il fatto che abbia firmato fino al 2029 con opzione fino al 2030, fa sapere alla costruzione di un progetto attorno al nuovo allenatore. Ci arrivano segnali di fiducia, Cardinale è col suo allenatore. A oggi il Milan è unito”.