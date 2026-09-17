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Ieri Antonio Conte era in tribuna a San Siro per assistere alla sfida tra Milan e Benfica di Europa League, vinta 2-0 dai portoghesi. Sono diversi i rumors sul futuro dell'allenatore, attualmente senza panchina dopo l'esperienza al Napoli. Ecco le informazioni di Matteo Moretto sul suo futuro, dal canale YouTube di Fabrizio Romano.

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“La Juventus è in una fase non positiva, né come gioco né come risultati. Carnevali ha trasmesso pubblicamente grandissima fiducia a Spalletti, l’allenatore vuole cambiare la situazione ottenendo sin da subito risultati. C’è da dire che sul mercato allenatori è disponibile Antonio Conte.

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Lui difficilmente entra in corsa nel progetto, ma potrebbe fare un’eccezione per la Juventus. Ma è vero che il nome di Conte in ottica Juventus non possiamo non considerare. No reali trattative, tra le parti ma la situazione di Spalletti è da monitorare. Conte è aperto e disponibile, il legame tra lui e la Juve lo conoscono tutti”.