Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha parlato in collegamento da Manchester ai microfoni di Sky dopo il 2-2 nella sfida di Champions League contro il City.

"Questa partita è stata importante, innanzitutto perché questo punto se vincessimo 2 partite delle ultime 3 sarebbe importante per la qualificazione. I ragazzi sono stati bravi nell'uscita palla, tecnicamente abbiamo fatto buona cose e soprattutto bene nel non possesso nel rallentare l'azione del City. Dispiace anche, un pareggio meritato e ci deve essere l'amaro in bocca per la mancata vittoria anche se il pareggio è il risultato più giusto. Domenica abbiamo il Sassuolo, partita da preparare bene soprattutto a livello mentale".

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Allegri soddisfatto

Allegri sul futuro di De Bruyne

"Contenti per il punto, la cosa più importante con la prestazione. Abbiamo trovato una squadra veramente forte, ragazzi bravi ad applicarsi nella partita"."Contento soprattutto per i ragazzi. Su Kevin, purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri".

Gli chiederai di rimanere fino a giugno?

"Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno".

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Responsabilità e atteggiamento

"Nella prima parte di stagione, soprattutto per responsabilità mia, abbiamo curato poco la fase difensiva. Segnali che non vanno bene, in campionato e anche in Champions. Stasera loro per far gol hanno dovuto sudare e questo è l'atteggiamento giusto per vincere le partite".