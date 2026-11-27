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Il futuro di Nico Paz potrebbe essere in Premier League? Ad aprire a questo scenario è The Athletic che conferma l'interesse del Manchester United per il talento argentino del Como.

"Tra le situazioni più interessanti c'è quella di Nico Paz, trequartista che sta brillando con il Como e con la nazionale argentina. In questa stagione ha segnato sei gol, tra cui la doppietta realizzata a ottobre in Champions League contro il Manchester United. Secondo fonti a conoscenza della vicenda, che hanno parlato in forma anonima per tutelare i rapporti professionali, al momento Paz non sarebbe particolarmente propenso a tornare al Real Madrid. Questa posizione potrebbe cambiare qualora gli venisse garantito un ruolo da protagonista, circostanza che finora non si è verificata.

Se il Real Madrid decidesse di non esercitare la clausola, il Como potrebbe cedere Paz normalmente sul mercato. Tuttavia, nessun club si è mosso con la stessa determinazione mostrata dal Tottenham nel 2025, anche a causa delle particolari condizioni legate alla clausola di recompra. L'interesse nei confronti del giocatore continua comunque a crescere. Il Manchester United, ad esempio, ha inserito Paz nella lista dei possibili sostituti qualora Bruno Fernandes lasciasse Old Trafford.

Getty Images

Anche se Manchester potrebbe non essere la sua prima scelta e la qualificazione alla Champions League rappresenta un fattore determinante, fonti vicine alla vicenda confermano che il progetto dello United e il fascino che il club continua a esercitare sono elementi che attraggono Paz. Inoltre, il fatto che condivida gli stessi rappresentanti dell'allenatore Mauricio Pochettino potrebbe rivelarsi un vantaggio", si legge su The Athletic.