Carloalberto Ludi, ds del Como, ha parlato del calciomercato del club lariano che ha visto l'arrivo in queste ore di Kean alla corte di Fabregas. Ma in estate è arrivato anche il riscatto di Nico Paz dal Real.

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«La trattativa per il riscatto di Nico Paz? Divertente sicuramente, ma lì è stata determinante a volontà del giocatore che voleva continuare con il Como in Champions League. Anche a fronte della volontà del Real Madrid di portarlo a casa e quella volontà ci ha messo nella posizione giusta. Poi ringraziamo anche lì per la capacità di investimento la proprietà, cosa non scontata», ha raccontato.

Sulla partecipazione in CL, il dirigente ha detto: «Le tre competizioni non sono banali e la mentalità di Cesc porta a giocare per vincere sempre. Sappiamo che la CL è qualcosa che non conosciamo e come dice Cesc parla di rispetto. Non dimentichiamo chi siamo, siamo simili al nostro allenatore che è un vincente, siamo una squadra costruita da una società di successo. Vogliamo farci trovare pronti come abbiamo fatto in Serie A».

(Fonte: SS24)