Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Domani l'Inter affronterà a San Siro il Como di Fabregas. A guidare la squadra lariana ci sarà Nico Paz, a lungo nei sogni della squadra nerazzurra. Ecco come funziona la trattativa con il Real Madrid per il talento argentino.

"L’avevano mandato a farsi le ossa, è esploso sulla scena italiana, europea e mondiale. Il Madrid su Nico Paz ha puntato quando l’argentino nato a Tenerife era ancora un adolescente, portandolo a Valdebebas perché crescesse nelle migliori condizioni. Carlo Ancelotti lo fece debuttare in prima squadra giusto 3 anni fa (8 novembre 2023) e nell’estate del 2024 è iniziata la storia con il Como", spiega La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Che l’ha preso per 6 milioni ma con la formula ultimamente carissima al Real Madrid, quella della recompra . La Fábrica di Valdebebas produce talenti in serie, e vista la difficoltà d’imporsi al Bernabeu i canterani vengono ceduti, e volte ricomprati. Con Nico si è parlato di un possibile rientro a Madrid nel 2025, quando Xabi Alonso sostituì Ancelotti, e poi di nuovo durante l’intero campionato scorso, con Mourinho nell’orizzonte Blanco. Dal Bernabeu avrebbero dovuto versare appena 10 milioni di euro per riprendersi l’argentino, e la cosa sembrava addirittura scontata visto il prezzo irrisorio e la qualità del giocatore. E invece no. In estate l’accordo di Nico tra Real e Como è stato riscritto completamente. La squadra di Fabregas ha versato 60 milioni al Madrid lasciando al club spagnolo una sola finestra di recompra , valida fino all’estate del 2027 e col prezzo fissato in 80 milioni di euro. I 60 versati, i 10 della prima clausola di riacquisto e un premio di valorizzazione. Meritatissimo visto che sul lago lombardo il figlio dell’ex giocatore Pablo Paz è cresciuto tanto da assumere, a 22 anni, una dimensione mondiale. Col prezzo che si è adeguato al muovo status", aggiunge il quotidiano.